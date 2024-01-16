реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Двое детей погибли при пожаре в Алтайском крае

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Двое детей погибли при пожаре в Алтайском крае

Частный дом загорелся в Краснощёково сегодня днём.

Источник фото: МЧС Алтайского края

На момент прибытия пожарных из-под кровли шёл сильный дым. Из помещения эвакуировали женщину и двух мальчиков трёх и четырёх лет.

Пожарные передали пострадавших работникам скорой медицинской помощи. К сожалению, спасти детей не удалось, сообщают источники.

Причина пожара уточняется. На месте работают дознаватели, специалисты пожарной лаборатории, сообщает МЧС по краю .

Взято отсюда.

новости республики алтай , лента новостей республики алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Рубцовск

ГУ МЧС по АК ГПС №6 ГИМС г. Рубцовск информирует рубцовчан

17.01.2024

 Новости Рубцовск

В парке техники Юго-Западного ДСУ вновь серьезное пополнение

17.01.2024

 Новости Рубцовск

Алей освятят, но купаться не разрешат. Как в Рубцовске отметят Крещение Господне?

17.01.2024

 Происшествия

Жители Алтайского края замерзают в собственных квартирах

17.01.2024

 Происшествия

Возможный политеховский маньяк Виталий Манишин сознался еще в одном убийстве

17.01.2024

 Происшествия

Барнаульцы жалуются на сорванную кровлю, которую не чинят уже несколько месяцев

17.01.2024

 Происшествия

На обломках беспилотника в Воронеже заметили оскорбительные надписи

17.01.2024

 Происшествия

В Сибири мать и двое детей погибли при пожаре

17.01.2024

 Происшествия

В домах 110 многодетных семей Алтайского края установят пожарные сирены

17.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске