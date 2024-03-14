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Двое молодых жителей города Бийска признаны виновными в вымогательстве денежных средств у пользователей социальной сети

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Двое молодых жителей города Бийска признаны виновными в вымогательстве денежных средств у пользователей социальной сети

Собранные четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум жителям города Бийска в возрасте 19-ти и 20-ти лет. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего) и п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что в апреле 2021 года один из фигурантов, на момент совершения преступления не достигший совершеннолетия, предложил своему 16-летнему другу участвовать в преступном заработке путем дистанционного вымогательства денежных средств у пользователей популярной социальной сети. Создав фейковую страницу под вымышленным женским именем, обвиняемые познакомились с жителем Новгородской области и стали с ним вести переписку от лица незнакомки. В ходе общения они попросили переслать непристойные фотографии, а получив их, стали высказывать требование перечислить денежные средства под угрозой распространения в сети Интернет позорящих сведений. Мужчина, опасаясь размещения компрометирующих фотографий, перечислил фигурантам деньги, которые они поделили между собой. Кроме того, установлена причастность одного из них к вымогательству денежных средств по аналогичной схеме у жителя Псковской области.

Следователем Следственного комитета была проведена кропотливая работа по сбору и закреплению доказательственной базы, которую суд принял во внимание и признал подсудимых виновными в инкриминируемом им деянии, назначив одному из них наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, второму соучастнику – 1 год 6 месяцев лишения свободы условно.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Ольга Чеснокова

Взято отсюда.

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