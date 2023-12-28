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Двух детей из Алтайского края наградят медалями за мужество

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Рассказываем, как юные герои спасли несколько человеческих жизней

Двух детей из Алтайского края наградят медалями за мужество

Двое детей из Алтайского края, 16-летний Андрей и 8-летняя Марина, получат медали «За проявленное мужество». Как пишет «Алтайская правда», награждение пройдет в Барнауле 30 ноября. Рассказываем, за какие подвиги юным героям достались медали.

Двух детей из Алтайского края наградят медалями за мужество

Летом этого года 16-летний Андрей Духно из села Алтайское отправился с другом на озеро. Во время купания его приятель Данил отплыл далеко и неожиданно начал тонуть. Но Андрей не запаниковал, а подплыл к другу и спас его, направляя к берегу. Один из местных жителей, услышав шум, вызвал скорую помощь. В результате совместных усилий, Данил был спасен.

Двух детей из Алтайского края наградят медалями за мужество

Вторая героиня, 8-летняя Марина Обухова из Камня-на-Оби, спасла родную сестру из пожара. Огонь охватил их дом, когда мама ненадолго отошла в магазин. Пожар заблокировал проход к двери — девочка взяла на руки свою двухлетнюю сестру и вылезла в окно. Приехавшие на вызов пожарные удивились бесстрашию юной Марины.

Церемония награждения героев состоялась в Москве перед Днем народного единства. Но дети-герои из Алтайского края присутствовать на ней не могли — медали получил сенатор Зобнев и скоро передаст их Андрею и Марине.

Взято Источник
28.12.2023

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