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Единогласно “за”. Два крупных завода на Алтае без торгов перейдут новому собственнику

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Комитет кредиторов по делу о банкротстве компании “Юг Сибири” 1 марта принял важное решение. Речь идет о поручении конкурсному управляющему приостановить процедуры продажи имущества. Вероятнее всего, два крупных маслоэкстракционных завода, которые входили в состав обанкротившегося холдинга, перейдут нынешнему арендатору без торгов.

Единогласно "за". Два крупных завода на Алтае без торгов перейдут новому собственнику

На заводе "АгроСиб-Раздолье".

Реализацию имущества компании “Юг Сибири” приостановили на три месяца. В сообщении комитета кредиторов говорится, что связано это с подготовкой к заключению мирового соглашения в ходе конкурсного производства.

Члены комитета проголосовали за это решение единогласно. Других подробностей пока нет.

Что может быть дальше

Отметим, что в 2023 году компания “Благо”, которая на протяжении последних лет на условиях аренды использовала маслоэкстракционные заводы в Барнауле и Бийске, выкупила у Промсвязьбанка права требования к структурам “Юга Сибири”.

Единогласно "за". Два крупных завода на Алтае без торгов перейдут новому собственнику

На барнаульском заводе “АгроСиб-Раздолье”

Эксперты полагали, что таким образом арендатор пытается взять под контроль мощности должника, а также влиять на дальнейший процесс банкротства.

Нынешнее решение по “Югу Сибири”, вероятнее всего, связано с нежеланием “Благо” доводить дело до открытых торгов, так как ранее еще несколько крупных федеральных компаний проявляли свой интерес к активам.

После заключения мирового соглашения история может развиваться двумя путями, считают специалисты по конкурсным процедурам.

Единогласно "за". Два крупных завода на Алтае без торгов перейдут новому собственнику

На предприятии “Юг Сибири”.

Инвестор либо переведет заводы под свой контроль в виде отступных, либо составит график платежей, по которым предприятия начнут выплачивать свой долг. Отметим, что подобные платежи в России не облагаются налогом.

Что известно о собственнике

В январе 2024 года стало известно, что компания “Благо” планирует реализовать в Алтайском крае крупный проект. Речь идет о строительстве завода по переработке маслосемян и элеваторного комплекса в Рубцовске.

Инвестор планирует вложить в это около 14 млрд рублей.

Что касается арендуемых заводов, то в 2023 году они переработали 333 тыс. тонн масличных (из них 63,2 тыс. тонн пришлись на рапс), что составило 84% от паспортных мощностей.

Единогласно "за". Два крупных завода на Алтае без торгов перейдут новому собственнику

На предприятии “Юг Сибири”.

В общей сложности произведено 128,8 тыс. тонн растительных масел, из которых 44,6% компания экспортировала в 12 стран мира.

“Капитальную модернизацию заводов в ближайшее время проводить не будем, но планируем точечные ремонтные работы и обновление оборудования, необходимого для эффективного функционирования производств”, – сообщали altapress.ru в пресс-службе “Благо”.

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Взято отсюда
07.03.2024

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