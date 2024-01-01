Таким нейросети видят барнаульское метро. Которое, конечно, есть. Единственное в мире метро, где проезд дешевеет. ТОП-1 в списке выдуманных. Вот пара фактов о самом “мемном” месте города.

Барнаульское метро.

Подземка в Барнауле могла быть, но ее не построили. Поэтому мы избегаем пробок исключительно виртуально.

Строительство метрополитена в Барнауле началось в 1972-м, после того как Леонид Брежнев посетил столицу. К 1974 году запустили все 5 линий. Примечательно, в единственном метро на Алтае столько же станций, сколько в питерском — 37.

Никто достоверно не знает имя первого проектировщика метро. Предположительно им был Эрвин Шрёдингер. С 2016 года дизайном станций и проектами новых линий занимался архитектор Александр Деринг.

В 2011 году сайт метрополитена долгое время был в топе Яндекса по запросу «метрополитен».

‍ В 2015 году на станцию «силикатный» на должность дежурного пришел работать белый медведь Семен.

В 2014-м вокруг метро разыгрался скандал. Жительница Нью-Йорка Ульяна Лобанова-Ростовская публично призывала закрыть сайт Барнаульского метрополитена, как источник информации, который вводит в заблуждение. При этом в том же году в барнаульском метро был замечен Дэвид Боуи.

Барнаульское метро.

Барнаульское метро — единственное в мире, где проезд дешевеет. Так, к 2023-му проезд с 9 рублей уменьшился до 7 рублей.

Более 16 лет метрополитен не может найти ночного сторожа с бессонницей и актера-попрошайку.

Барнаул входит в ТОП-10 городов страны (мы на первом месте), где есть выдуманное метро.

Мем с метро появился в 2008 году, его придумал барнаулец Даниил Чурилов.

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Взято отсюда

02.01.2024