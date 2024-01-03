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Экс-глава екатеринбургского УМВД, осужденный за взятку, погиб в зоне СВО

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Экс-глава екатеринбургского УМВД, осужденный за взятку, погиб в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ/vk.com/mil

В августе прошлого года суд приговорил бывшего генерала к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за получение взятки

Экс-глава екатеринбургского УМВД Игоря Трифонова, которого осудили за взятку, погиб в зоне СВО. Об этом информагентству ТАСС стало известно со слов адвоката Ольги Кезик. Отмечается, что бывший генерал несколько месяцев просился на фронт, но ему постоянно отказывали.

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Игоря Трифонова, бывшего главу УМВД по Екатеринбургу, задержали в Москве в 2019 году. Как установило следствие, в 2015 году он получил взятку в 7,5 млн рублей от бывшего заместителя руководителя одного из банков за помощь в возбуждении уголовного дела против должника банкира, отмечается на странице информагентства.

В итоге заказчик, Олег Коноплев, “отделался” пятью годами условно, а Трифонова суд в августе 2022 приговорил к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

Как рассказала изданию URA.RU адвокат Трифонова, бывший генерал просился на фронт с марта 2023 года, но ему долго отказывали. Тем не менее, осенью дело сдвинулось, и он отправился в зону СВО предположительно в конце ноября-начале декабря. Судя по всему, погиб Трифонов незадолго до Нового года.

Взято отсюда.

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