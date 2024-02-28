Экс-замминистра природных ресурсов Алтайского края предстанет перед судом за превышение полномочий

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

По данным следствия, в 2022 году чиновник, зная, что лесной участок относится к категории защитных и не может быть передан в аренду для заготовки древесины, не остановил конкурс и не довел информацию до руководства.

Кроме того, он дал указание членам комиссии исключить конкурентоспособные организации и обеспечил победу компании, в интересах которой действовал.

Противоправные действия бывшего замминистра выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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