Экс-замминистра природных ресурсов Алтайского края предстанет перед судом за превышение полномочий

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии Алтайского края. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.
По данным следствия, в 2022 году чиновник, зная, что лесной участок относится к категории защитных и не может быть передан в аренду для заготовки древесины, не остановил конкурс и не довел информацию до руководства.
Кроме того, он дал указание членам комиссии исключить конкурентоспособные организации и обеспечил победу компании, в интересах которой действовал.
Противоправные действия бывшего замминистра выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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