Элитный алкоголь без декларирования пыталась провезти жительница Барнаула из-за границы

В канун праздника 8 Марта был выявлен первый правонарушитель при таможенном контроле международного авиарейса из Таиланда.

Прибывшая вторым в 2024 году авиарейсом Пхукет (Таиланд)-Барнаул 41-летняя жительница краевой столицы привезла с собой сразу 8 бутылок виски, рома и других горячительных напитков. Общий объем составил 4,1 литра. При прохождении таможенного контроля женщина не заявила о наличии у нее товаров, требующих декларирования.

При этом для собственного использования без декларирования из-за границы разрешено ввозить до 3 литров алкоголя. А спиртосодержащую продукцию объемом от 3 до 5 литров необходимо продекларировать и заплатить таможенные пошлины в размере 10 евро за каждый литр сверх установленной беспошлинной нормы, сообщила «Алтайской правде» пресс-секретарь Алтайской таможни Алёна Кекина.

За свою оплошность туристке придется ответить в рамках дела об административном правонарушении по ч.1 ст.16.2 КоАП РФ (недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию).

Ознакомиться с правилами провоза товаров для личного пользования можно на сайте ФТС России – https://customs.gov.ru/fiz .

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