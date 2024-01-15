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Ещё до выхода на линию один из новых белорусских трамваев получил повреждения

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Ещё до выхода на линию один из новых белорусских трамваев получил повреждения

Это произошло на территории депо № 3 во время буксировки.

В «Горэлектротрансе» говорят, повреждения незначительные. Все необходимые запчасти есть, ремонт будет выполнен за счёт депо. После этого вагон выйдет на линию вместе с другими трамваями. Десять новых белорусских трамваев, купленных на средства краевого бюджета, прибыли в Барнаул летом и осенью 2023 года. Модель 802 Е приспособлена для работы в условиях низких и высоких температур. В салоне установлены кондиционеры, видеокамеры, информационные табло, есть места для маломобильных пассажиров. Он вмещает до 167 человек. Белорусские трамваи уже передали в собственность «Горэлектротранса».

Вера Климанова

Взято отсюда.

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