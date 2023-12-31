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Еще две трассы закрыли в Алтайском крае из-за метели

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Еще две трассы закрыли в Алтайском крае из-за метели

Запрет на движение начал действовать на участках трассы К-18 и Чуйском тракте.

31 декабря с 11.30 по решению КГКУ «Алтайавтодор» в связи с порывистым ветром и отсутствием видимости временно ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге К-18 от Новокалманки до Новотроенки Усть-Калманского района.

С 11.45 ограничено движение для грузового и пассажирского транспорта на Р-256 «Чуйский тракт» (от Барнаула до Бийска).

На данный момент действует ограничение на трассах:

  • К-03 на участке от города Змеиногорска до города Рубцовска;
  • К-09 от населенного пункта Курья до границы с Республикой Казахстан.

    • Уточняется, что на трассе А-322 (Барнаул — Рубцовск — граница Республики Казахстан) движение восстановлено только для легкового транспорта.

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    Взято отсюда.

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