Еще одно судебное заседание по массовой гибели пчел в Бийском районе состоится в конце января

Длительный судебный спор пчеловодов Бийского района с местным сельхозпредприятием подходит к концу.

Суд решил

Объединенная пресс-служба судов Алтайского края на днях сообщила, что восемь жителей Бийского района обратились в районный суд с исками к юридическому лицу о возмещении ущерба, причиненного личному подсобному хозяйству, ссылаясь на то, что каждый из них занимается ведением ЛПХ и имеет пасеку. После того, как сельхозпредприятие обработало свои поля химикатами, у пчел наступил массовый мор.

«Выслушав стороны, члены комиссии администрации Бийского района, созданной в ходе проверки информации по вопросу о провозглашении пчелосемей, судом было установлено, что обработка полей пестицидами осуществлялась с нарушением санитарных норм. Декларация о начале работ на полях опубликована в СМИ с нарушением условий доведения, в объявлении не указана граница запланированных для обращения с пестицидами и агрохимикатами земельных участков, не указаны конкретные сроки проведения работ, не указан способ проведения работ, классы опасности пестицидов для человека», – говорится в пресс-релизе.

По мнению суда, ответчик не доказал, что пестицид и способ его применения не мог вызвать массовую гибель пчел, а обнаруженная в пчелах доля пестицида не оказалась смертельной.

«В результате суд частично удовлетворил исковые требования, взыскал с ответчика более 7 млн рублей. Решение пока не вступило в законную силу», – уточняется в сообщении.

Подробности

Насколько нам стало известно, речь в тексте идет об иске владельцев пасек из села Шебалино Бийского района против ООО «Маяк».

Еще в конце сентября 2022 года «Алтайская правда» рассказывала об этом случае, пообщавшись с одним из пострадавших пчеловодов Вячеславом Паршиным и с директором ООО «Маяк» Алексеем Жарниковым.

Вячеслав тогда рассказал, как вечером 4 июля он заметил, что его пчелы начали вести себя неадекватно перед летками: крутились, тряслись и падали. А уже на следующее утро пасечника охватил ужас: все пространство возле летков было усыпано мертвыми пчелами.

Он стал звонить знакомым пчеловодам, у них такая же беда. Затем связался с главой сельсовета Петром Назаровым и поинтересовался, обрабатывал ли кто из местных аграриев свои поля. Тот сказал, что вроде опрыскивали в сельхозпредприятии «Маяк» рапс, причем днем, хотя по правилам рекомендуется обрабатывать рапс инсектицидами во время цветения ночью, чтобы не навредить пчелам.

Пчеловоды попросили Назарова организовать комиссию. Тот позвонил в районное управление сельского хозяйства. Оттуда приехал специалист, сообщил порядок действий: «Собрать подмор со всех пасек, образцы растительности, которая была обработана инсектицидом, и увезти на анализ в Барнаул, в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию». Что и сделали.

По словам Паршина, в лаборатории в образцах обнаружили большое превышение нормы по пестицидам «Лямбда-С» и «Айвенго», имеющих первый класс опасности для пчел.

Пострадавшие также написали заявление в Россельхознадзор, в котором сообщили о потраве пчел и о фактах негативного воздействия на жителей села.

Восемь пасечников, у которых есть все документы на пчел, решили подать иск к ООО «Маяк» суммарно более чем на 10 млн руб. Предварительно они обратились к Жарникову, чтобы уладить спор полюбовно, если он компенсирует потери из расчета 6–7 тысяч рублей за рабочую пчелосемью, но тот не согласился.

В разговоре с журналистом «Алтайской правды» аграрий полностью отрицал свою вину, предполагая, что полезных насекомых могло отравить сельхозпредприятие «Наладчик», поля которого находятся гораздо ближе к селу, чем ООО «Маяк». Алексей Александрович слышал, что «Наладчик» обрабатывал той ночью гречиху.

Как железобетонный аргумент директор приводил тот факт, что за 20 метров от его рапсового поля стояли ульи двух пчеловодов. При этом их пчелы чувствуют себя нормально, а у Паршина за 15 километров пострадали.

Хоть какая-то ответственность

Однако суду аграрий не смог доказать свою невиновность. Правда, по словам Вячеслава Паршина, в ходе судебного разбирательства ООО «Маяк» ходатайствовало провести другую независимую оценку ущерба. И она насчитала существенно меньший ущерб – около 8 млн рублей.

– После этого мы решили подать на апелляцию, – сообщил пчеловод.

Между тем суд одобрил обеспечительные меры, то есть у Алексея Жарникова арестовали расчетный счет, наложили запрет на регистрационные действия с сельхозтехникой и личным автомобилем.

Вячеслав Паршин говорит, что на 29 января запланировано судебное заседание в Бийске, на котором рассмотрят просьбу руководителя «Маяка» перенести арест на здание, так как с арестом счетов невозможно вести деятельность.

– Если все-таки суд не пересмотрит сумму ущерба в сторону увеличения, то мы ограничимся на этом и пойдем к приставам за исполнением судебного решения, – признался Вячеслав Паршин.

Он считает, что предприниматель должен понести хоть какую-то ответственность. И все пострадавшие селяне разделяют это мнение.

Факт Всего от потравы пострадало в Шебалино 15 пасек – 647 пчелосемей, из которых полностью погибли 358.

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Взято отсюда.

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