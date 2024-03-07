Фейки о выборах, судьба двух заводов и 11-летняя чемпионка.  Что произошло в Алтайском крае 7 марта

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 7 марта.

Главное за день в Алтайском крае.

◆ В Барнауле собрался Общественный штаб наблюдения за выборами. Там рассказали о готовности наблюдателей, обсудили явку и борьбу с возможными фейками.

◆ Сразу два крупных маслоэкстракционных завода — в Барнауле и Бийске, — скорее всего, перейдут к новому собственнику. Без торгов.

◆ Жителя Змеиногорска, по вине которого в пожаре погибли двое детей, могут отправить на принудительное лечение.

◆ В Барнауле разыграли подготовленные участки загородного жилого комплекса на торгах. Это первый подобный коммерческий аукцион в Алтайском крае. И эксперимент посчитали удачным.

◆ Бывшему вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву продлили срок содержания в СИЗО еще на месяц.

◆ 11-летняя спортсменка из Барнаула Нелли Цимбалюк стала двукратной чемпионкой мира по бразильскому джиу-джитсу.

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Взято отсюда

08.03.2024