Филипп Киркоров решил пожертвовать гонорар жителям Белгорода

Фото: vk.com/official_kirkorov

Перед Новым годом артист записал видеообращение. В нем свое участие в нашумевшей «полуголой вечеринке» он назвал ошибкой и «оплошностью»

Филипп Киркоров выступил с новым заявлением. На этот раз артист сообщил, что пожертвует гонорар за участие в шоу “Новогодняя Маска” жителям Белгорода, пострадавшим при обстрелах.

“Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте “Новогодняя Маска” на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода”, – написал Киркоров на своей странице “ВКонтакте”.

За три часа этот пост собрал почти 200 комментариев. В основном поклонники хвалят и благодарят артиста за его решение.

В конце декабря прошлого года Филипп Киркоров записал видеообращение, в котором свое участие в нашумевшей “полуголой вечеринке” назвал ошибкой и “оплошностью”.

Взято отсюда.

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