Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Фильм “Холоп 2” в первый день проката собрал почти 300 млн рублей

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Фильм "Холоп 2" в первый день проката собрал почти 300 млн рублей

Фото: кадр из фильма "Холоп"

Кинокартина побила все рекорды российского проката за первые сутки, обогнав при этом популярный в 2023 году фильм “Чебурашка”

1 января в прокат российских кинотеатров вышло продолжение “воспитательной” комедии “Холоп 2”. Только за сутки фильм собрал 287 млн рублей, сообщает портал filmpro.ru.

Известно, что это абсолютный рекорд российского проката. Он побил результаты “Чебурашки”, который вышел в начале 2023 года и за первый день собрал 231 млн рублей.

Первая часть “Холопа” четыре года назад за сутки собрала лишь 47 млн рублей. Итоговые сборы составили 3,08 млрд рублей.

Согласно сюжету новой картины, главный герой Гриша осознает свои грехи и берется помогать перевоспитывать взбалмошную мажорку Катю. Создатели обещают еще больший размах и неожиданные повороты истории.

Взято отсюда.

алтай последние новости , новости горного алтая лента новостей ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

С первого взгляда и на всю жизнь: 60 лет совместной жизни отметили супруги Деевы

03.01.2024

 Новости Алтай

Завершился 678-й день спецоперации РФ на Украине. Главное

03.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле народные дружинники следят за порядком на новогодних городках

03.01.2024

 Новости Алтай

На Алтае построили уникальный «Снежный городок»

03.01.2024

 Новости Алтай

В Алейском районе был реконструирован мост за 54,4 млн рублей

03.01.2024

 Новости Алтай

Доноры хорошего настроения

03.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле повысили стоимость проезда на некоторых автобусных маршрутах

03.01.2024

 Новости Алтай

Барнаульцев приглашают на забег гусей в парк «Центральный»

03.01.2024

 Новости Алтай

Почти 40 миллионов рублей направят на покупку оборудования для детских школ искусств Алтайского края в 2024 году 

03.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix