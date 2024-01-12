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Фобия в копилку: оставленная в розетке зарядка для телефона прожгла диван

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Фобия в копилку: оставленная в розетке зарядка для телефона прожгла диван

Фото: pixabay.com

В одной из квартир оставленная в розетке зарядка прожгла диван и могла ночью спровоцировать пожар, когда все домочадцы спали

В Казани из-за телефонной зарядки едва не начался пожар в квартире, сообщает inkazan.ru .

По словам местной жительницы, зарядное устройство прожгло мягкую мебель. При этом жильцы квартиры узнали о случившемся только утром, когда проснулись от запаха гари.

В одной из комнат женщина заметила прожженную простынь и диван, а также оставленную рядом зарядку для телефона.

Оказалось, что мебель задымилась из-за зарядного устройства, которое сын женщины оставил в розетке на всю ночь, после того как зарядил смартфон.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае из-за неосторожности загорелась квартира в пятиэтажке. Возгорание ликвидировали на площади около 12 “квадратов”.

Взято отсюда.

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