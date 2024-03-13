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Франческа, Эвальд и не только: сколько детей родилось на Алтае в феврале и как их назвали

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Все данные в одной инфографике

11 марта 2024, 18:00410Написать комментарий

Франческа, Эвальд и не только: сколько детей родилось на Алтае в феврале и как их назвали

В феврале 2024 года в Алтайском крае родилось 1247 детей: из них 621 — мальчики, и 656 — девочки. В краевом управлении юстиции рассказали, как чаще и реже всего называли новорожденных малышей. Подробности — в инфографике NGS22.RU

Франческа, Эвальд и не только: сколько детей родилось на Алтае в феврале и как их назвали

Для сравнения, за весь 2023 год в крае на свет появились 16,6 тысячи малышей, из которых 8,6 тысячи мальчиков и 8 тысяч девочек. В 2022 году рождаемость была на тысячу больше. По данным Алтайкрайстата, рождаемость в регионе снижается третий год.

2024 год утвердили Годом семьи. При этом социологи прогнозируют в России самый крупный демографический кризис — рождаемость упадет ниже показателей 90-х годов.

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Взято Источник
13.03.2024

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