реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Франческа, Эвальд и не только: сколько детей родилось на Алтае в феврале и как их назвали

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Все данные в одной инфографике

11 марта 2024, 18:0074Написать комментарий

Франческа, Эвальд и не только: сколько детей родилось на Алтае в феврале и как их назвали

В феврале 2024 года в Алтайском крае родилось 1247 детей: из них 621 — мальчики, и 656 — девочки. В краевом управлении юстиции рассказали, как чаще и реже всего называли новорожденных малышей. Подробности — в инфографике NGS22.RU

Франческа, Эвальд и не только: сколько детей родилось на Алтае в феврале и как их назвали

Для сравнения, за весь 2023 год в крае на свет появились 16,6 тысячи малышей, из которых 8,6 тысячи мальчиков и 8 тысяч девочек. В 2022 году рождаемость была на тысячу больше. По данным Алтайкрайстата, рождаемость в регионе снижается третий год.

2024 год утвердили Годом семьи. При этом социологи прогнозируют в России самый крупный демографический кризис — рождаемость упадет ниже показателей 90-х годов.

Читать наши новости можно и в Telegram! Чтобы не пропускать интересные материалы и всегда быть в курсе событий, присоединяйтесь к NGS22.RU по ссылке.

Взято Источник
11.03.2024

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

“Котики” на дереве: в Бийске раньше времени распустилась верба

Считается, что раннее цветение предзнаменует хороший урожай Еще нет и…

Тушили 20 человек. В страшном пожаре на Алтае погибла…

Причины возгорания пока неизвестны 10 марта 2024, 12:31497Написать комментарий В…

Еще один след «Жилфонда». Жительницу Барнаула обманули на крупную…

В 2023 году в Барнауле расследовали еще одно уголовное дело,…

В Барнауле пропал 13-летний школьник в белых кроссовках и…

Горохов Александр Сергеевич 2010 года рождения ушел из дома накануне.…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp