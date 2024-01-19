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Где набрать святую воду на Крещение в Барнауле: публикуем адреса храмов

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Городские храмы открыты до 19 часов

Где набрать святую воду на Крещение в Барнауле: публикуем адреса храмов

Сегодня, 19 января, православные отмечают Крещение Господне. Набирать святую воду можно в храмах города до 19 часов.

Адреса:

  • Покровский кафедральный собор, улица Никитина, 137;
  • Александро-Невский собор, улица Антона Петрова, 221;
  • Свято-Никольская церковь, проспект Ленина, 36;
  • Знаменский храм, улица Большая Олонская, 24;
  • Иоанно-Богословская церковь, улица Шумакова, 25а;
  • храм Святого Димитрия Ростовского, площадь Спартака, 10;
  • церковь Иверской иконы Божией Матери при Епархиальном управлении, переулок Ядринцева, 66;
  • храм Иоанна Предтечи, улица Мамонтова, 18;
  • храм Антония Киево-Печерского, проспект Ленина, 149а, к. 2.

В краевой столице праздник отметят крестным ходом. Верующие пойдут от Знаменского собора до площади Баварина. У Речного вокзала митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий проведет освящение воды. Потом горожане окунутся в купели.

Полный список купелей по всему региону NGS22.RU уже публиковал.

Взято Источник
19.01.2024

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