Городские храмы открыты до 19 часов
Сегодня, 19 января, православные отмечают Крещение Господне. Набирать святую воду можно в храмах города до 19 часов.
Адреса:
- Покровский кафедральный собор, улица Никитина, 137;
- Александро-Невский собор, улица Антона Петрова, 221;
- Свято-Никольская церковь, проспект Ленина, 36;
- Знаменский храм, улица Большая Олонская, 24;
- Иоанно-Богословская церковь, улица Шумакова, 25а;
- храм Святого Димитрия Ростовского, площадь Спартака, 10;
- церковь Иверской иконы Божией Матери при Епархиальном управлении, переулок Ядринцева, 66;
- храм Иоанна Предтечи, улица Мамонтова, 18;
- храм Антония Киево-Печерского, проспект Ленина, 149а, к. 2.
В краевой столице праздник отметят крестным ходом. Верующие пойдут от Знаменского собора до площади Баварина. У Речного вокзала митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий проведет освящение воды. Потом горожане окунутся в купели.
Полный список купелей по всему региону NGS22.RU уже публиковал.
Взято Источник
19.01.2024