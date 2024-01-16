реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Где обустроят крещенские купели в Алтайском крае

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Где обустроят крещенские купели в Алтайском крае

В регионе откроют 41 купель.

Источник фото: Катунь 24

В МЧС напомнили, необходимо выбирать для омовения только специально оборудованные проруби. Официальные места для купаний снабжены деревянными настилами, ограждением, поручнями и хорошо освещены.

19 января, в праздник Крещения Господня, в Барнауле будут работать две проруби – в районе речного вокзала и на озере Пионерском.

В Бийске купель обустроят в районе Центрального моста.

В Новоалтайске — в микрорайоне Белоярский, река Малая Черемшанка.

В Заринске — на реке Чумыш.

Список купелей в районах Алтайского края — на сайте регионального МЧС .

Взято отсюда.

новости алтая и алтайского края , новости республики алтай сегодня горного алтая свежие ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

Сестру Антона Шеломенцева начал проверять Следком

16.01.2024

 Происшествия

В Алтайском крае пьяный водитель выдал себя за участника СВО, чтобы избежать наказания

16.01.2024

 Происшествия

Любовь Успенскую обманули мошенники на 1 млн рублей

16.01.2024

 Происшествия

Самолет рухнул на трассу в Чили, пилот погиб. Страшные кадры

16.01.2024

 Происшествия

Кровавого маньяка-милиционера этапировали из Сибири на “мордовскую зону”

16.01.2024

 Происшествия

Сотрудник Wildberries признался в поджоге склада в Санкт-Петербурге

16.01.2024

 Происшествия

Где в Алтайском крае построят купели на Крещение и какая будет погода

16.01.2024

 Происшествия

Скидка — 150 млн. В Барнауле настойчиво пытаются продать торговый дом в историческом центре

16.01.2024

 Происшествия

Маленький секрет. Как лебеди зимуют на незамерзающем озере Светлое в Алтайском крае – видео altapress.ru

16.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске