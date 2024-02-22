Где в Алтайском крае заработают новые камеры фотовидеофиксации

В 2023 году на дорогах Алтайского края установлено 52 новых комплекса фотовидеофиксации. 40 из них – по поручению губернатора Виктора Томенко – для усиления контроля за скоростным режимом на федеральных трассах.

В ближайшее время оборудование начнет работу. Камеры будут фиксировать нарушения скоростного режима, выезды на встречку и неиспользование ремней безопасности.

Больше всего новых камер – 19 – установлено на Чуйском тракте, в том числе вблизи Барнаула и Бийска.

На Павловском тракте появится 9 дополнительных точек контроля скоростного режима в районе Авиатора, за ним в сторону Павловска, а также на объездной дороге. Несколько комплексов расположены около села Рогозиха, в Романовском и Родинском районах и на одной из улиц Кулунды, где проходит федеральная трасса.

На трассе Барнаул – Рубцовск новые камеры будут фиксировать нарушения в районе Бельмесово и Калистратихи. В Алейском районе появится две точки контроля вблизи дачного поселка Солнечный, а также недалеко от села Урюпино. В Рубцовском районе скоростной рубеж сделают на Веселоярском тракте и в самом населенном пункте.

Всего в настоящий момент на дорогах Алтайского края действует более 190 комплексов фотовидеофиксации. Информация о их дислокации размещена на сайте «Алтайавтодора» в разделе «Автомобилистам».

Главная задача установки камер – повышение дисциплины водителей и снижение количества ДТП, уточняют в региональном Минтрансе.

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