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ГИБДД проводит рейды для водителей автобусов в Барнауле

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ГИБДД проводит рейды для водителей автобусов в Барнауле

Выявляют нарушителей на протяжении месяца.

Источник фото: Катунь 24

22, 23, 29 февраля Госавтоинспекция Барнаула проводит профилактические мероприятия «Автобус», уделяя особое внимание соблюдению правил перевозки пассажиров.

Так, утром 22 февраля на Павловском тракте в районе дома № 243 к административной ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров привлекли водителей двух автобусов маршрута № 58.

Отмечается, что всего за 2023 год в краевой столице произошло 79 ДТП с участием общественного транспорта. В результате происшествий травмы получили 111 человек, сообщила пресс-служба ГИБДД.

Самыми частыми причинами таких аварий являются несоответствие скорости конкретным условиям, нарушение правил проезда пешеходных переходов, неправильный выбор дистанции, несоблюдение очередности проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения.

Взято отсюда.

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