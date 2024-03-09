Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по информации об избиении женщины в барнаульском трамвае

Вечером 7 марта на жительницу Барнаула 1969 года рождения в трамвае №10 напали неизвестные девушки-подростки. Информация о произошедшем вышла за пределы Алтайского края.

Днем 8 марта в ГУ МВД России по региону сообщили, что в отделе полиции по Индустриальному району Барнаула зарегистрировано заявление от потерпевшей. Следственные органы СК России по Алтайскому краю проводят проверку.

В тот же день Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Игорю Колесниченко представить доклад о ходе процессуальной проверки и всех установленных обстоятельствах.

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