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Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль госпитализацию Тимофея Корнаушенко

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Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль госпитализацию Тимофея Корнаушенко

Бастрыкин поручил представить ему доклад об оказании медицинской помощи тяжелобольному ребёнку из Михайловского района.

Десятилетний Тимофей Корнаушенко с задержкой в пять дней вылетел в Москву на лечение, хотя госпитализация мальчика планировалась с ноября прошлого года. Сегодня утром мальчика доставили в аэропорт Барнаула из детской больницы №7. В столицу он отправился вместе с мамой и двумя сопровождающими медработниками. За этот перелёт мама Тимофея заплатила около 200 тысяч рублей, оплатив одно место для себя и три – для сына. Это обязательное условие для перевозки лежачего больного. Врачи полетели за счёт краевого Минздрава. Мальчик пройдёт лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. У Тимофея – сотрясение мозга и большая внутричерепная гематома. Травмы он получил, упав осенью с велосипеда. С сентября находился на лечении в Барнауле, однако после консультации со столичными врачами стало ясно, что ему нужна госпитализация. Мальчик с мамой вылетел на лечение на пять дней позже назначенной даты. Это стало основанием для жалобы, поступившей в Следственный комитет.

Анастасия Соловьёва

Взято отсюда.

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