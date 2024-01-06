Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Голливудский актер разбился в авиакатастрофе вместе с двумя дочерьми

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Голливудский актер разбился в авиакатастрофе вместе с двумя дочерьми

Фото: pixabay.com

Актер и его дети разбились на частном самолете после вылета из аэропорта. Местные рыбаки и дайверы поспешили на помощь, но никого не удалось спасти

4 января в Карибском море при крушении самолета погиб 51-летний американский актер Кристиан Оливер (Клепсер), сообщает “РБК” .

По данным полиции государства Сент-Винсент и Гренадины, борт, который направлялся в Сент-Люсию, рухнул примерно в 1,6 км от острова Петит-Невис. Сначала к месту ЧП прибыли местные рыбаки и дайверы, а потом и сотрудники береговой охраны.

Всего в самолете летели четверо человек: пилот и владелец судна Роберт Сакс, сам актер, а также двое его дочерей 10 и 12 лет. Все они погибли. Незадолго до гибели Кристиан Оливер опубликовал в своих соцсетях “жуткий” пост с “приветом из рая”, пишет РИА Новости .

Привет откуда-то из рая! К общности и любви… 2024 год, вот мы и пришли“, – писал он.

Кристиан Оливер родился в Германии, однако позже переехал в США. Актер прославился благодаря ролям в таких лентах, как “Спиди-гонщик”, “Операция “Валькирия””, “Восьмое чувство”, “Гремучие змеи”, “Инспектор Джордж Джентли” и “Параллельные миры”.

Ранее стало известно, что в аэропорту Токио в результате столкновения загорелся пассажирский самолет.

Взято отсюда.

новости алтай в контакте , новости республики алтай банкфакс ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Теперь сдать на права станет проще

08.01.2024

 Интересное

На Алтайской трассе ограничили движение автотранспорта из-за метели

08.01.2024

 Интересное

На трассе М-12 в сторону Москвы образовалось массовое скопление автомобилей

08.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае ограничили движение автотранспорта на четырех трассах

08.01.2024

 Интересное

В Бийске еще одна девочка серьезно пострадал после катания на горке

08.01.2024

 Интересное

Саудовская Аравия пошла на снижение цены на нефть для всех регионов

08.01.2024

 Интересное

Военный аналитик предупредил Казахстан об угрозе путча в 2024 году

08.01.2024

 Интересное

Что обязательно нужно съесть в Бабьи каши. Народные приметы 8 января

08.01.2024

 Интересное

Как вернуться к работе после новогодних выходных: несложная инструкция

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix