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Горняки попали под завал на руднике “Пионер”: что известно

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Горняки попали под завал на руднике "Пионер": что известно

Фото: МЧС России

После обрушения породы на руднике мог произойти взрыв, после которого шахту затопило. Однако в МЧС эту информацию не подтверждали

В Амурской области горняки попали под завал на шахте “Пионер”. Там произошел обвал горных пород, сообщает ” Интерфакс “.

Пионер” – золотой рудник. Он входит в группу Уральской горно-металлургической компании.

Под завалами могут находиться 13 горняков. Предварительно, все люди живы, на место отправились спасатели. Туда же направили вертолет Ми-8, а также горноспасателей из Приморского края, сообщает МЧС России.

Кроме того, по данным СМИ, после обрушения породы на руднике произошел взрыв. Вода в шахте поднялась на 15 метров, ее откачивают насосами, передает Ura.ru .

Сейчас воду откачивают насосами. На место происшествия направлены вертолет Ми-8 из Хабаровска и наземная опергруппа из Амурской области.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье произошло обрушение на руднике “Омчак”. Под завалами оказалось двое человек. В результате произошедшего оба работника золоторудной компании “Омчак” погибли.

Взято отсюда.

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