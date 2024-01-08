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Госавтоинспекция Алтайского края информирует о возобновлении движения для всех видов транспорта

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Госавтоинспекция Алтайского края информирует о возобновлении движения для всех видов транспорта

Госавтоинспекция Алтайского края информирует о возобновлении движения для всех видов транспорта:

на автодороге К-03 «Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области», (от г. Рубцовска до с. Новоегорьевское);

на автодороге К-21 «Рубцовск — Угловское — Михайловское».

🚨Убедительная просьба ко всем! Быть предельно внимательными! Вести своё транспортное средство строго соблюдая Правила дорожного движения! Скорость выбирать в соответствие с дорожными, метеорологическими условиями, а также учитывая видимость в направлении движения.

Взято отсюда.

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