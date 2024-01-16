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Госавтоинспекция Алтайского края напоминает родителям об ответственности за безопасность детей на дороге

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Госавтоинспекция Алтайского края напоминает родителям об ответственности за безопасность детей на дороге

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма является одной из самых значимых, так как ежегодно сотни детей погибают на дорогах нашей страны. Пострадавшими являются как несовершеннолетние пешеходы, так и дети-пассажиры.

Неблагоприятная ситуация наблюдается и на территории Алтайского края. Так, за 2023 год зарегистрировано 350 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 10 детей погибло и 378 получили ранения. При этом наибольшая доля дорожных происшествий приходится на категорию пешеходов – 40%.

В связи с этим региональная Госавтоинспекция обращает внимание родителей на разъяснение своим чадам правил безопасного поведения на дороге. Ежедневно напоминайте ребятам о том, что при нахождении вблизи проезжей части следует быть внимательными и осторожными. Объясните, что пешеходный переход таит в себе огромную опасность. Поэтому подойдя к нему, необходимо остановиться, убедиться, что транспортных средств нет, или водители видят и намерены пропустить Вас. Кроме того, при переходе дороги не следует спешить выходить из-за крайнего к Вам остановившегося автомобиля, если не видите ситуацию за ним. Необходимо убедиться, что в следующем ряду транспортные средства отсутствуют или остановились.

Родители, расскажите сыну и дочке о том, какими последствиями чревато использование во время перехода дороги наушников и гаджетов, регулярно отрабатывайте с ребенком безопасные маршруты движения из дома в школу и обратно.

Сотрудники Госавтоинспекции принимают всевозможные меры для снижения дорожно-транспортного травматизма среди детей, но стоит помнить, что именно родители должны сформировать у ребенка навыки безопасного поведения на дороге. Не забывайте, что только самые близкие люди пользуются у детей непререкаемым авторитетом.

Взято отсюда.

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