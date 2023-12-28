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Госавтоинспекция Алтайского края предупреждает об осложнении дорожной обстановки в связи с изменением погодных условий

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Госавтоинспекция Алтайского края предупреждает об осложнении дорожной обстановки в связи с изменением погодных условий

В ближайшие дни в регионе ожидается ухудшение погодных условий (снег, дождь, усиление ветра до 20 м/с). В связи с этим Госавтоинспекция Алтайского края настоятельно рекомендует водителям быть более внимательными и осторожными при управлении транспортным средством, не превышать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Немаловажным является и безопасное движение вблизи пешеходных переходов, образовательных организаций и остановок общественного транспорта.

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По возможности следует воздержаться от поездок на автомобилях в пределах населенных пунктов и воспользоваться общественным транспортом, а от поездок на дальние расстояния, особенно в ночное время, лучше и вовсе отказаться.

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Пешеходам в свою очередь также необходимо помнить о правилах безопасности при переходе проезжей части. Пересекайте дорогу только в установленных для этого местах, при этом перед выходом на проезжую часть остановитесь и убедитесь в отсутствии приближающего транспорта, либо в том, что водитель Вас видит и пропускает.

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Пешим участникам дорожного движения необходимо обратить особое внимание на цветовую гамму в одежде, отдавайте предпочтение светлым тонам, и используйте световозвращающие элементы, которые позволят водителям вовремя Вас заметить и принять необходимые меры для полной остановки транспортного средства.

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Взято отсюда.

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