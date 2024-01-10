Госавтоинспекция Алтайского края предупреждает участников дорожного движения об ухудшении погодных условий

В ближайшие дни на территории Алтайского края объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидается дождь, снег, метель, гололедица, порывы ветра до 33 м/с.

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В условиях непогоды Госавтоинспекция Алтайского края настоятельно рекомендует водителям подходить к управлению транспортным средством предельно внимательно и ответственно. Следует отказаться от выполнения резких маневров и перестроений из ряда в ряд.

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Одним наиболее важным условием, которое снижает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, является соблюдение скоростного режима и дистанции. Особенную дисциплинированность следует проявить вблизи пешеходных переходов и образовательных организаций. Автолюбителям необходимо помнить, что в условиях непогоды значительно увеличивается тормозной путь и ухудшается управляемость транспортным средством.

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Пешим участникам дорожного движения также необходимо проявить повышенную бдительность на дороге, использовать средства пассивной защиты, оборудовать одежду и аксессуары световозвращающими элементами.

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Участникам дорожного движения, попавшим в чрезвычайную ситуацию на дороге, просьба обращаться по телефонам 112, либо 110.

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Желаем Вам безопасных дорог!

Взято отсюда.

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