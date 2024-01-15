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Госавтоинспекция города Барнаула отреагировала на видео с нарушением ПДД

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Госавтоинспекция города Барнаула отреагировала на видео с нарушением ПДД

13 января в 14 часов 00 минут в Барнауле на ул. Аванесова, в районе дома 77, водитель 38-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота Пикник», нарушил правила проезда пешеходного перехода, не уступил дорогу четырём пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В отношении водителя составлен административный материал по ст. 12.18 КоАП РФ — «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения», что влечёт наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.

Напоминаем, что 14 ноября 2023 года также на ул. Аванесова, в районе дома 77, произошло ДТП — наезд на двух пешеходов, переходящих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего 8-летняя девочка скончалась на месте происшествия. Тогда водителем также было допущено нарушение правил проезда пешеходного перехода.

Госавтоинспекция Барнаула выражает благодарность неравнодушным гражданам, предающим огласке факты нарушений ПДД РФ. Если Вы стали свидетелем нарушений требований в области дорожного движения и у Вас имеются фото- или видеоматериалы, подтверждающие данные факты, Вы можете направить имеющуюся информацию в электронном виде на официальном сайте Госавтоинспекции для соответствующего реагирования.

видео.mp4

Взято отсюда.

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