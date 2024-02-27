Готовивший теракт в Рубцовске собирался спрятать бомбу в ведре с грибами

Фото: кадр оперативной съемки ФСБ

Террористы завербовали мужчину, когда он прятался от мобилизации за границей. Кураторы отправили его в Рубцовск, чтобы совершить теракт на центральной площади

В Рубцовске мужчина собирался маскировать бомбу грибами для взрыва на центральной площади в День города, пишет РИА Новости . Обвиняемого в подготовке теракта задержали в 2023 году.

Мужчина рассказал, что по заданию своих кураторов он должен был взорвать здание администрации Рубцовска.

“Изготовил порох, это была пробная партия небольшая, потом мне сказали, что в десять раз больше надо было сделать. Сделал, ну, закупил компоненты к бомбе, собственно, в том числе телефон… Под грибы [хотел замаскировать бомбу]. Я должен был купить грибы, положить наверх, чтобы не было видно этих всех компонентов, и, собственно, куда-то идти… Как грибник”, – рассказал обвиняемый.

Мужчина считает, что силовики задержали его вовремя, не только предотвратив предполагаемый теракт. Он допустил, что представители террористической организации вполне могли взорвать его самого вместе с бомбой дома или в толпе в городе.

“Они (кураторы. – Прим. ред.) не успели мне передать инструкцию к детонатору. Сигнал должен был проходить через телефон, через мобильный телефон. То есть это не я должен был поджигать собственно динамит, а одна кнопка, причем неважно откуда – и взрыв… Очень мощный взрыв должен был быть”, – рассказал он.

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Несколько жителей региона и один “гастролер” с Урала отметились в госизмене и попытках совершить теракт. К счастью, ни у кого из них ничего не вышло

Также мужчина рассказал , что изначально должен был провести разведку на “Уралвагонзаводе” (Рубцовский машиностроительный завод), но потом кураторы поменяли цель.

Вообще, как говорит задержанный, он хотел в боевое крыло террористической организации на Украину, но кураторы предложили мужчине выполнить задание на территории России, куда он выехал из Киргизии, где прятался от мобилизации.

“Я поздно понял, почему они послали меня сюда вообще… У меня есть то, чего нет у них, паспорт российский есть. Украинцу тут вообще делать нечего, просто нечего… Почему Алтайский-то регион? Потому что далеко от Урала, у них такой принцип наверное, у тебя там мама с папой живут (на Урале. – Прим. ред.) , тебе на них не наплевать, а там (на Алтае. – Прим. ред.) – это уже не Россия… Маленький город Рубцовск, там есть “Уралвагонзавод”, задание первоначальное с ним было связано, провести там разведку”, – отметил он.

Напомним , 35-летний мужчина приехал в край по заданию запрещенной проукраинской террористической организации, в которую вступил за рубежом в 2022 году.

В ходе обыска по месту его временного проживания силовики изъяли компоненты и прекурсоры для изготовления взрывчатки и само изготовленное вещество массой около 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Подозреваемому предъявили обвинение и взяли под стражу.

Взято отсюда.

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