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Грязный воздух и утренний туман: в Алтайском крае сохраняется морозная погода

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Грязный воздух и утренний туман: в Алтайском крае сохраняется морозная погода

Фото: Виталий Барабаш

По прогнозу синоптиков, в начале следующей недели постепенно холода начнут отступать. Однако ночами все еще сохранятся морозы

Днем 20 января в Алтайском крае температура воздуха составит около -13…-18, а местами -7…-12 градусов. В ночные часы столбики термометров опускались до -25…-30 градусов, сообщает сайт регионального ЦГМС .

Утром местами по краю изморозь, возможен туман. Днем без осадков. На дорогах сохраняется гололедица. Ветер подует восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле в субботу около -14…-16 градусов и без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах скользко. Ветер восточный, 2-7 м/с.

Кроме того, до 22 января в Барнауле и Бийске сохраняется режим “черного неба”: в атмосфере сохраняются неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей. Объявлена первая степень опасности, то есть минимальная из возможных.

Взято отсюда.

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