Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Гринч похитил зверят из Барнаульского зоопарка — жителей зовут спасти их, а заодно отметить Рождество

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Взрослых и детей приглашают провести Сочельник, 6 января, в барнаульском зоопарке “Лесная сказка” за увлекательным квестом, играми и мастер-классом.

Гринч похитил зверят из Барнаульского зоопарка — жителей зовут спасти их, а заодно отметить Рождество

Гринч

Гостям предстоит спасти животных от коварного Гринча, который их похитил, и собрать волшебные кристаллы. В конце концов, Дед Мороз проведет урок доброты и поможет Гринчу стать добрым.

Зоопарк обещает подвижные игры, в том числе русские народные, а также колядки и гадания. Для усидчивых – мастер-класс по изготовлению “Рождественской звезды”.

А чтобы не замерзнуть, посетителям предложат ароматный травяной чай из старинного самовара и баранки.

Начало – 16:00 вечера 6 января. Работать зоопарк будет до 19:00 часов.

Ранее в Барнауле появилась еще одна лыжная трасса с бесплатным чаем.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Взято отсюда
05.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

Гринч похитил зверят из Барнаульского зоопарка — жителей зовут спасти их, а заодно отметить Рождество

05.01.2024

 Новости Барнаул

Выяснилось, что случилось с пропавшим игроком баскетбольного клуба “Барнаул”

05.01.2024

 Интересное

Гринч похитил зверят из Барнаульского зоопарка — жителей зовут спасти их, а заодно отметить Рождество

05.01.2024

 Интересное

Выяснилось, что случилось с пропавшим игроком баскетбольного клуба “Барнаул”

05.01.2024

 Образование

Гринч похитил зверят из Барнаульского зоопарка — жителей зовут спасти их, а заодно отметить Рождество

05.01.2024

 Образование

Выяснилось, что случилось с пропавшим игроком баскетбольного клуба “Барнаул”

05.01.2024

 Происшествия

В Барнауле 64-летний водитель устроил догонялки с полицейскими

04.01.2024

 Происшествия

Гринч похитил зверят из Барнаульского зоопарка — жителей зовут спасти их, а заодно отметить Рождество

04.01.2024

 Происшествия

Выяснилось, что случилось с пропавшим игроком баскетбольного клуба “Барнаул”

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix