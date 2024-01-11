Гроза в начале января. Природа продолжает удивлять жителей Алтайского края

Этой зимой Алтайский край стал полем битвы, где сошлись в неравном бою тепло и холод. То грянет оттепель, то ударят 40-градусные морозы, то пойдет дождь. А в начале января в регионе произошло еще одно уже совсем необычное явление – зимняя гроза.

Открытие грозового сезона 2024 в Алтайском крае произошло неожиданно очень рано — 8 января. В этот день было зафиксировано 3 молнии пеленгатором в Павловском и в Бийском районах, еще одна попала на камеру в Барнауле, пишет паблик «Погода и природа Алтая».

В ночь на 11 января короткие грозы наблюдали уже по всему региону. Как рассказали в Алтайском ЦГМС, минувшей ночью молнии и грозы были зафиксированы на трех метеостанциях в Мамонтово, Волчихе и Благовещенке. Синоптики отмечают, что такого явления, которое характерно для весны, в регионе не было много лет. Связано с это нестабильной погодой, которая «удивляет» нас этой зимой.

Люди с недоумением писали в соцсетях. «Это что-то новенькое – молнии зимой. «Погода такая разная: дождь с грозой, переходящий в метель со снегом». «Думала, окна вынесет. Сначала дождь, а сейчас минус 15. Катастрофа для сосудов». «Люблю грозу в начале января…»

Также отмечается, что в Рубцовске скорость ветра достигла 31 м/с (112 км/ч). Суточный перепад температур почти по всему краю составил 25–30 градусов: утром 10 января было около минус 25 гр., а ночью 11 января уже плюс 3 гр.

Как объяснила доцент кафедры общей и экспериментальной физики АлтГУ Татьяна Андрухова, в зимней грозе нет ничего удивительного: в регионе было достаточно тепло, воздух насытился влагой, на небе собрались облака. Они двигались, и в результате произошел разряд.

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Взято отсюда.

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