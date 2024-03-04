Губернатор Алтайского края с рабочим визитом посетил Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи

Он возглавил делегацию нашего региона, в составе которой на фестивале работают наиболее активные и талантливые представители молодежи края.

Источник фото: Катунь 24

Особая гордость Алтайского края – волонтёры. Их будни на фестивале очень насыщенные, поэтому, чтобы быть бодрыми и продуктивными, они начинают день с зарядки. Компанию представителям волонтерского корпуса региона составил губернатор Виктор Томенко.

У волонтеров Алтайского края своя безупречная репутация, они обеспечивают чёткую работу по встрече делегаций в аэропорту, по аккредитации гостей и обеспечению бейджами, по заселению в гостиницы и организации транспортного обслуживания для всех участников фестиваля.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории «Сириус». В фестивальном парке работает выставка «Россия в миниатюре», в которой наш регион представил копию памятника нашего земляка Василия Макаровича Шукшина — того, что установлен на горе Пикет в Сростках. Губернатор Виктор Томенко познакомился с экспозицией и пообщался с делегацией лучших представителей молодежи Алтайского края.

Сложнейший отбор прошли молодые ученые, представители IT-сферы, медиасферы, специалисты туристической отрасли, экологи, предприниматели, молодые спортсмены и добровольцы, а также инженеры и другие категории молодежи, представители студенчества и специалисты по молодёжной политике из муниципалитетов края. Всего от Алтайского края – 82 человека.

«Для нас наша алтайская молодёжь всегда самая лучшая, может быть, это и эмоционально сказано, но что касается по делу – ребята очень хорошо настроены. Серьёзный был отбор, и сюда попали люди, которые действительно очень хотели приехать и с пониманием, зачем они здесь. Они проведут здесь время с пользой лично для себя и для того дела, тех стремлений и настроений, ради которых они собрались приехать», — сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Взято отсюда.

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