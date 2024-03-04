реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Губернатор Алтайского края с рабочим визитом посетил Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Губернатор Алтайского края с рабочим визитом посетил Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи

Он возглавил делегацию нашего региона, в составе которой на фестивале работают наиболее активные и талантливые представители молодежи края.

Источник фото: Катунь 24

Особая гордость Алтайского края – волонтёры. Их будни на фестивале очень насыщенные, поэтому, чтобы быть бодрыми и продуктивными, они начинают день с зарядки. Компанию представителям волонтерского корпуса региона составил губернатор Виктор Томенко.

У волонтеров Алтайского края своя безупречная репутация, они обеспечивают чёткую работу по встрече делегаций в аэропорту, по аккредитации гостей и обеспечению бейджами, по заселению в гостиницы и организации транспортного обслуживания для всех участников фестиваля.

Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории «Сириус». В фестивальном парке работает выставка «Россия в миниатюре», в которой наш регион представил копию памятника нашего земляка Василия Макаровича Шукшина — того, что установлен на горе Пикет в Сростках. Губернатор Виктор Томенко познакомился с экспозицией и пообщался с делегацией лучших представителей молодежи Алтайского края.

Сложнейший отбор прошли молодые ученые, представители IT-сферы, медиасферы, специалисты туристической отрасли, экологи, предприниматели, молодые спортсмены и добровольцы, а также инженеры и другие категории молодежи, представители студенчества и специалисты по молодёжной политике из муниципалитетов края. Всего от Алтайского края – 82 человека.

«Для нас наша алтайская молодёжь всегда самая лучшая, может быть, это и эмоционально сказано, но что касается по делу – ребята очень хорошо настроены. Серьёзный был отбор, и сюда попали люди, которые действительно очень хотели приехать и с пониманием, зачем они здесь. Они проведут здесь время с пользой лично для себя и для того дела, тех стремлений и настроений, ради которых они собрались приехать», — сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Взято отсюда.

новости республики алтай сегодня , новости горного алтая лента новостей ,

горняк22 телеграм
МЧС сообщило подробности ЧП в Белгородской области

МЧС сообщило подробности ЧП в Белгородской области

Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото На месте происшествия в Губкинском…

Узнать больше
Суд в Москве возобновил следствие по делу Раковой и Зуева

Суд в Москве возобновил следствие по делу Раковой и Зуева

Бывший заместитель министра просвещения РФ Марина Ракова. Архивное фото Никулинский…

Узнать больше
Бастрыкин обратился в ГП из-за решения суда по делу о смерти участника СВО

Бастрыкин обратился в ГП из-за решения суда по делу о смерти участника СВО

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото Глава СК России…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp