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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообщался с участником СВО из Барнаула

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пообщался с участником СВО из Барнаула

Виктор Томенко встретился с нашим земляком, который прошлым летом отправился в зону СВО добровольцем.

Несколько месяцев мужчина провел на передовой, был на Краснолиманском направлении. За мужество и героизм при выполнении боевых заданий получил высокую награду — медаль «За воинскую доблесть».

На Новый год получил отпуск — две недели провел с близкими дома, и теперь снова отправляется на СВО. Пара недель — совсем немного, но нужно возвращаться, дать возможность и другим ненадолго вернуться домой.

Боец рассказал, что очень хотел встретиться лично с губернатором, чтобы передать ему боевой привет от земляков.

«Я, конечно, отказать не мог. Передал слова поддержки всем нашим парням, всем военнослужащим и из Алтайского края, и из других регионов, которые бесстрашно, плечом к плечу отстаивают интересы нашей страны! Как я неоднократно говорил, забота о наших военнослужащих, об их семьях — одна из важнейших задач в сегодняшнее непростое время. Все меры поддержки, которые действовали в прошлом году, сохранены и в этом. И при необходимости будем их расширять — адресная работа с семьями идет каждый день», — сообщил о своих впечатлениях от встречи с участником СВО Виктор Томенко.

Взято отсюда.

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