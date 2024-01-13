Губернатор Алтайского края вручил награды представителям СМИ

Сегодня, 12 января, в столице края состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати. Накануне профессионального праздника представителям медиасферы региона вручили государственные, краевые, отраслевые награды и премии Губернатора Алтайского края за лучшие творческие публикации журналистов печатных и электронных средств массовой информации Алтайского края в 2023 году.

«Ежедневный труд и творчество журналистов и редакторов, репортеров и других сотрудников СМИ играют важную роль в развитии и общества, и края, и страны в целом. Вы ведете летопись жизни Алтайского края, своих городов и районов, сёл и посёлков. То, в каком виде происходящие сейчас события попадут в историю, зависит от вашей работы», – с такими словами обратился к главным героям праздника губернатор края Виктор Томенко.

Глава региона вручил работникам СМИ заслуженные награды и поблагодарил их «за ответственный, эмоциональный и вдумчивый труд». «Спасибо за острые, важные и глубокие вопросы, которые вы ставите перед властью и обществом!», – сказал губернатор.

Со словами поздравления к присутствующим также обратились председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, председателя Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова, начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Вячеслав Киричук и председатель Алтайского краевого отделения Союза журналистов России Андрей Абрамов.

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