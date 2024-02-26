Губернатор Алтайского края встретился с семьями Героев России

23 февраля в Алтайском крае прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Подробности в материале Глеба Полянского.

Источник фото: Катунь 24

В День защитника Отечества по традиции в Барнауле возложили цветы к скульптурной группе «Прощание», монументу павшим кавалерам ордена Славы и ордена «Золотая Звезда», а также к пантеону с именами погибших воинов. В концертном зале «Сибирь» состоялась церемония вручения госнаград защитникам Отечества. Многочисленные подвиги наших земляков в зоне СВО придают празднику особое звучание.

«На вас сегодня смотрит вся страна, она в вас верит, она вам благодарна. Мы все понимаем, какую роль вы играете для нашей жизни. Для жизни нынешних и будущих поколений», — отметил губернатор Виктор Томенко.

Губернатор вручил государственные награды жителям края. Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко также вручил краевые награды особо отличившимся военнослужащим. Виктор Томенко встретился с семьями Героев России Алексея Пащенко и Романа Блинова, а также с участниками СВО Владимиром Громовым и Владиславом Терентьевым, чья служба отмечена высокими боевыми наградами. Владислав Терентьев поделился впечатлениями от встречи с президентом страны Владимиром Путиным.

Среди почётных гостей мероприятий 23 февраля — ветераны и военнослужащие, в том числе участники специальной военной операции и их близкие. В числе приглашенных — руководители силовых ведомств, общественники, представители военно-патриотических объединений, волонтёры и кадеты.

«Это то, что будет из поколения в поколение передаваться. Здесь сегодня у нас и юнармейцы, и молодёжь, и «Движение первых». Всё это становится частью нашей жизни и частью истории нашей страны», — подчеркнул Виктор Томенко.

Виктор Томенко также отметил, что на федеральном и краевом уровнях намерены продолжать и расширять поддержку семей и в первую очередь детей героев Отечества.

Взято отсюда.

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