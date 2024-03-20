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Губернатор Виктор Томенко побывал с рабочим визитом в Немецком национальном районе

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Губернатор Виктор Томенко побывал с рабочим визитом в Немецком национальном районе

Виктор Петрович осмотрел взрослую поликлинику местной ЦРБ в Гальбштадте.

Источник фото: Катунь 24

Глава региона посетил Многофункциональный культурный центр в селе Гришковка, где отшивают необходимые вещи и собирают посылки для бойцов СВО. Также губернатору показали новое современное оборудование в Гришковской школе: кабинет биологии превратили в центр образования естественнонаучного и технического профиля «Точка роста».

Кроме того, Виктор Томенко осмотрел взрослую поликлинику местной ЦРБ в Гальбштадте. Ее капитально отремонтировали, благодаря региональному проекту «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

«Одноэтажное здание, этот корпус был построен в 1958 году. Двухэтажное здание построили в 1990-м. За это время проводились только косметические ремонты. Такой глобальный ремонт был произведен только в 22-23 году», — сообщила исполняющий обязанности главного врача ЦРБ Немецкого национального района Светлана Абеленец.

На ремонт, закупку новой мебели и медоборудования направили 54 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов. В том числе, обустроили гипсовую и перевязочную.

«Было гораздо беднее, было похуже в плане освещения, температура не та была. Сейчас все хорошо, все заменено. С новыми лампами, с новыми столами, с новой мебелью. Компьютеры появились. У нас был один какой-то такой, который непонятно какой. Сейчас все работает», — рассказал врач-хирург Александр Гайдин.

Во время рабочего визита обсудили укомплектование кадрами ЦРБ и ее подразделений. На сегодня полный штат медработников в Подсосновской участковой больнице, ФАПах в селах Красноармейское, Камыши, Николаевка и Полевое.

Взято отсюда.

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