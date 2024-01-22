Губернатор Виктор Томенко поручил чиновникам наладить отопление в Славгороде

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил восстановить нормальный режим теплоснабжения в Славгороде. Такое задание глава региона дал на традиционном оперативном совещании в правительстве края, которое проходит каждый понедельник.

В конце прошлой неделе в Славгороде в результате коммунальной аварии без отопления остались 16 многоквартирных, 137 частных домов и несколько соцучреждений. Через 8 часов энергетики смогли восстановить подачу ресурса, однако в течение выходных дней жители города жаловались на постоянные проблемы с теплоснабжением.

Губернатор поручил министру строительства и ЖКХ решить проблему, а также держать ее на личном контроле и ежедневно отчитываться об обстановке.

«Также важно убедиться, что у коммунальщиков Славгорода есть все необходимое для того, чтобы город в спокойном и безопасном режиме прошел отопительный сезон. Если нужна дополнительная помощь, нужно обязательно ее предоставить», – подчеркнул Виктор Томенко.

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