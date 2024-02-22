Губернатор Виктор Томенко посетил Алтайскую лётную школу накануне Дня защитника Отечества

Глава региона пообщался с учащимися и педагогами, а также осмотрел образовательное учреждение после капитального ремонта.

Источник фото: Катунь 24

А капелла в составе 150 человек – воспитанники Алтайской лётной школы исполнили Гимн Российской Федерации. На торжественном построении в честь Дня защитника Отечества побывал губернатор Виктор Томенко. Глава региона поздравил учащихся и педагогов.

«Мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы наша краевая летная школа и дальше развивалась. Здесь такие элементы профессиональной подготовки, которых нет больше ни в одном учебном заведении у нас в крае. Поэтому вложения требуются в том, чтобы обновлять эту базу, обновлять сами здания, здесь есть еще над чем поработать, но заметные шаги сделаны, и это впечатляет», — заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Недавно в школе завершился капитальный ремонт. Его выполнили по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Из краевого и федерального бюджетов направили свыше 36,5 миллионов рублей. Работы велись с апреля 2023 года. За это время обновили актовый зал, обустроили Центр детских инициатив, зону коворкинга, специализированные классы.

«Я просто скажу отзыв моих курсантов, которые приезжают из высших учебных заведений – таких классов нет сегодня нигде. Сегодня классы оборудованы по последнему слову техники. Сегодня у меня уже есть два выпускника генерала, три слушателя академии генерального штаба. Я им сказал: «Ребята, я дождусь, пока в нашей школе кто-нибудь не станет главкомом ВВС»», — рассказал директор Алтайской школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой Сергей Акопян.

Сегодня в школе-интернате 198 воспитанников. Здесь они учатся и живут. За каждое достижение курсантам присваивается нагрудный знак. У 17-летнего Руслана Фёдорова их три: за 3-й разряд по парашютному спорту, за марш-бросок и значок воина-спортсмена.

«Конечно, без родных бывает тяжело, но мне этих практически двух дней хватает с головой. Приехать домой, маму обнять. Поцеловать, сказать: «Все хорошо» и уехать обратно учиться. Новая обстановка очень нравится, ремонт проделан грандиозный. Обучаться в таком месте намного приятнее, чем в обычной школе», — поделился воспитанник 2-го курса Алтайской школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой Руслан Фёдоров.

Лётная школа работает уже 34 года. В начале 90-х по всей стране было девять таких учреждений, сейчас осталось шесть. Алтайская школа одна из них, причем единственная за Уралом. Около 80% выпускников связывают свою жизнь с профессиональной службой в армии.

Взято отсюда.

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