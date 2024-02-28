Хакеры, которые лезут в чужие данные, изобличаются сотрудниками МВД в Алтайском крае

167 уголовных дел по фактам неправомерного доступа к компьютерной информации возбуждено за январь в Алтайском крае.

Полицейские края фиксируют увеличение случаев мошенничества при звонках потерпевшим под видом сотрудников операторов сотовой связи.

Так, в дежурную часть отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу поступило сообщение от 55-летней местной жительницы, которая сообщила полицейским, что неизвестное лицо взломало ее личный кабинет на портале Госуслуг.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции было установлено, что потерпевшей на сотовый телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником одного из операторов сотовой связи. Он сообщил женщине об окончании срока действия договора об оказании услуг связи ее абонентского номера, после чего под предлогом пролонгации договора предложил сообщить код из смс-сообщения. Потерпевшая назвала код из смс, в результате чего злоумышленник незаконно получил доступ к личному кабинету женщины на портале.

После телефонного разговора она попыталась войти в свой личный кабинет, но доступ был заблокирован. Женщина сразу обратилась в ближайший МФЦ для блокировки своей учётной записи на портале.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Аналогичным образом от противоправных действий злоумышленников пострадала 31-летняя жительница Барнаула. Девушка долгое время пользовалась одним номером телефона, с которого зарегистрировала свою учетную запись на портале Госуслуг. Затем прекратила пользоваться абонентским номером, но в учетной записи данный номер не изменила. По истечении 6 месяцев оператор связи передал номер другому абоненту. Новый пользователь осуществил неправомерный доступ к учетной записи потерпевшей и от её имени оформил в кредитно-финансовых организациях кредиты и займы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

В соответствии с уголовным законодательством за совершение данного преступления предусмотрено наказание от двух (часть 1) до четырех (часть 2) лет лишения свободы.

Полиция Алтайского края обращает внимание граждан на данный способ обмана и настоятельно рекомендует не сообщать никаких данных неизвестным, тем более пароли доступа к учетным записям Портала. Ни один сотрудник операторов связи не имеет права запрашивать ваши данные аккаунтов сервиса Госуслуг, а также пароли из смс-сообщений.

Нередко граждане, создав профиль учетной записи с абонентского номера, впоследствии перестают пользоваться данным номером, что приводит к его перепродаже оператором связи другому лицу. При этом учетная запись пользователя остается зарегистрированной на прежнего владельца номера сотовой связи. У нового пользователя номера возникает возможность восстановления доступа к учетной записи предыдущего владельца и оформления от его имени займов в кредитно-финансовых учреждениях.

Полиция призывает граждан бережно относиться к персональным данным! Самый надёжный способ уберечься от взлома аккаунта — никому не сообщать никакие данные по телефону: номера карт, коды, кодовые слова и пароли.

Если вы попали в подобную ситуацию необходимо максимально быстро, пока вашими данными не успели воспользоваться мошенники, подать заявку для блокировки своей учетной записи, сообщив о происшествии в полицию.

Злоумышленники могут использовать доступ в ваш личный кабинет на портале Госуслуг, чтобы:

— реализовать ваши данные в даркнете, чтобы заработать;

— получить доступ к мобильному банку карты, привязанной к Госуслугам;

— зарегистрировать на ваше имя фиктивное юридическое лицо;

— совершить сделку по отчуждению имущества;

— оформить на ваше имя займ.

Уважаемые граждане, будьте бдительны! Если вы стали жертвой противоправных действий, мошеннических схем, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних дел или позвоните в полицию по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона).

Взято отсюда.

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