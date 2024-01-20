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Ясная и морозная погода ожидается в Алтайском крае 20 января

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Ясная и морозная погода ожидается в Алтайском крае 20 января

Над территорией Алтайского края обосновался мощный Сибирский антициклон, установив там зимнюю погоду . В регионе будет малооблачно, без осадков, с умеренными морозами.

По информации Алтайского ЦГМС, 20 января в регионе ожидается -12,-17 гр., местами до -7 гр. Без осадков. Утром изморозь и туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 2–7 м/с.

Ночная температура составит -26,-31 гр., местами -20,-25 гр.

В Барнауле прогнозируется днем -12,-14 гр., ночью -26,-28 гр. Без осадков.

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Взято отсюда.

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