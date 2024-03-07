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Ясно и тепло. Весенняя погода ожидается в Алтайском крае 7 марта

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Ясно и тепло. Весенняя погода ожидается в Алтайском крае 7 марта

Весна постепенно вступает в свои права в Алтайском крае. Днем в регионе будет по-весеннему тепло – местами до + 5 градусов, а ночью столбик термометра опустится ниже- 10 градусов.

По информации Алтайского ЦГМС, в регионе 7 марта ожидается 0,-5 гр., местами до +5 гр. Преимущественно без осадков, небольшой снег может пройти только по северу. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, с порывами до 14 м/с.

Ночная температура составит -6,-11 гр., местами до -17 гр.

В Барнауле 7 марта синоптики обещают днем -3,+2 гр., ночью -12,-14 гр. Преимущественно без осадков.

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Взято отсюда.

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