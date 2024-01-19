реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

ИГН АлтГУ объявляет о старте международного творческого конкурса, посвященного 150-летию Николая Рериха

Подписывайся на ГОРНЯК22!

ИГН АлтГУ объявляет о старте международного творческого конкурса, посвященного 150-летию Николая Рериха

    • Институт гуманитарных наук Алтайского государственного университета к 150-летию со дня рождения художника, общественного деятеля, археолога, путешественника, академика Императорской Академии художеств Николая Константиновича Рериха , которое отмечается в этом году, организует международный конкурс живописи, графики, декоративно-прикладного искусства «Путь Рериха», нацеленный на повышение интереса детей и юношества разных стран, а также их наставников к творческому осмыслению духовно-культурных идей великого российского мыслителя.

    На протяжении всей своей жизни художник создал около 7000 тысяч картин, многие из которых хранятся в самых известных музеях мира. Николай Рерих является автором идеи и инициатором Пакта Рериха – первого в истории международного договора о защите культурного наследия, основателем культурных движений «Мир через культуру» и «Знамя Мира». Во время длительных экспедиций в Китай, Индию, Тибет, Монголию и на Алтай он изучал местный фольклор, культуру разных народов, искал редкие манускрипты. В своих философских очерках Рерих создает новую концепцию культуры, которая вместе с его идеями чрезвычайно актуальны и в настоящее время.

    «Жизнь и творчество семьи Рерихов – это неиссякаемый источник мудрости и красоты, стремящийся примирить человечество с помощью любви к культуре. Творческое наследие Николая Константиновича до сих пор продолжает вдохновлять людей, пробуждая в них стремление к самосовершенствованию. Поэтому мы и приняли решение по-особому отметить юбилейный год Рериха: с одной стороны, подвигнуть молодое поколение к знакомству с наследием великого российского мыслителя, а с другой стороны дать возможность рериховской мысли продолжиться в работах конкурсантов. Надеемся, что в молодых сердцах наш конкурс зажжет негасимый огонек любви к творчеству и культуре, а, возможно, для кого-то станет стартовой площадкой для реализации своих талантов», – отметила директор института гуманитарных наук АлтГУ, доктор искусствоведения, профессор Лариса Нехвядович .

    Для участия в конкурсе приглашаются преподаватели, студенты высших и средних профессиональных образовательных учреждений, учащиеся образовательных учреждений, учащиеся дополнительных образовательных учреждений РФ стран ближнего и дальнего зарубежья.

    Целями и задачами конкурса является: стимулирование приобщения к искусству как системе эмоционально-ценностных критериев; выявление и поддержка детей и молодежи, обладающих творческими способностями, оказание помощи в раскрытии их потенциала; воспитание любви к творчеству, красоте, искусству.

    Организаторы объявляют и о проведении конкурса эссе, посвященного творчеству Н.К. Рериха . Такого рода номинации очень редки, а поэтому востребованы у преподавателей теоретических дисциплин.

    В рамках празднования 150-летия со дня рождения Николая Рериха институт гуманитарных наук помимо конкурса организует и ряд других мероприятий.

    Так, например, студенты творческих направлений подготовки в преддверии юбилейной даты совершат ознакомительную поездку в музей Николая Рериха в Новосибирске. Еще одно мероприятие ИГН АлтГУ организует в галерее Universum в феврале этого года. Это будет открытая лекция преподавателей кафедры искусств Н.В. Гречневой и В.И. Бочковской «Алтай – Гималаи. Путь Николая Константиновича Рериха».

    После подведения итогов конкурса (в апреле 2024 г.) дипломы победителям будут вручены в торжественной обстановке в художественной галерее Universum института гуманитарных наук Алтайского государственного университета.

    Институт гуманитарных наук

    Взято отсюда.

    свежие новости алтай , новости республики алтай сегодня горного алтая свежие ,

    ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

    Выпечка
    Горячие блюда
    Десерты
    Заготовки
    Закуски
    Напитки
    Салаты
    Соусы
    Супы

    МЫ В СОЦСЕТЯХ

    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

    НАПИСАТЬ НАМ

     Интересное

    Осужденный экс-прокурор Новосибирской области Фалилеев обжалует решение суда Барнаула

    19.01.2024

     Интересное

    Алтайский депутат через два месяца уволился из школы, где получал 13 тысяч рублей

    19.01.2024

     Интересное

    Два человека пострадали при столкновении “Жигулей” с грузовиком в Барнауле

    19.01.2024

     Интересное

    В Барнауле и Бийске объявили режим “черного неба”

    19.01.2024

     Интересное

    Эксперт рассказал, какие изменения вступили в силу в законе о занятости

    19.01.2024

     Интересное

    Еще не родившихся детей бойцов СВО включат в список выплат

    19.01.2024

     Интересное

    Для бодрости тела и духа. Как барнаульцы окунаются на Крещение

    19.01.2024

     Интересное

    Почти 250 рублей за килограмм. Почему в России так сильно подорожали огурцы?

    19.01.2024

     Интересное

    Глава российского города сломал ногу, поскользнувшись во дворе своей администрации

    19.01.2024

    Безформата
    нгс
    риановости
    газетару
    толк
    Алтапресс

    РЕКЛАМА

    22бот
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    реклама горняк22 22регион
    22бот
    Поиск
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    22бот
    реклама горняк22 22регион
    Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске