Информирование избирателей о выборах Президента России проходит в Алтайском крае

Члены 37-й избирательной комиссии обошли почти 650 домов. Главная цель – сообщить о выборах и возможных формах голосования.

Источник фото: Катунь 24

Отдать свой голос могут все. В том числе, и люди с ограниченными возможностями здоровья. Ирина Одноралова – не слышит. Самый комфортный способ общения для нее – русский жестовый язык. Для разговора с членом избирательной комиссии она пользуется телефоном диспетчерской службы. Сурдопереводчик связывается с избирателем по видеозвонку и помогает передать информацию.

Такой звонок каждый избиратель сможет совершить, в том числе, и в дни голосования 15, 16 и 17 марта прямо с избирательного участка. Нужный номер — 8-966-455-63-71. Однако это не единственная помощь, которая оказывается людям с ограниченными возможностями здоровья.

«Если это избиратель, допустим, с ограничениями по зрению, то в участке есть специальные трафареты, которые совпадают с нашими избирательными бюллетенями, и при помощи другого избирателя, люди со сниженным зрением могут поставить галочки при помощи трафарета в избирательном бюллетене», — рассказала председатель участковой избирательной комиссии №37 Наталья Пермякова.

Добавим, на участке будут работать волонтеры, которые помогут избирателям при необходимости. Сделать свой выбор можно не только на избирательном участке, но и на дому или же дистанционно. Для этого до 11 марта нужно подать соответствующее заявление на портале Госуслуг.

Взято отсюда.

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