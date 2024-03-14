Иностранца, развращавшего детей, приговорили к лишению свободы в Алтайском крае

Следствием доказано 32 преступления мигранта.
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38-летний мужчина из Республики Таджикистан приехал работать в Москву. Но вместо этого в 2019 и 2021 годах он стал общаться с несовершеннолетними девочками в социальных сетях, в том числе и с жительницами Алтайского края.
Представляясь ровесником, мужчина входил в доверие, а потом начинал присылать порнографические материалы, развращая детей. После этого мужчина угрожал девочкам, что расскажет о таком общении их родителям. Взамен за молчание преступник принуждал несовершеннолетних отправлять ему интимные фотографии и видео.
Так, жертвами стали 20 девочек в возрасте от 8 до 15 лет , проживающие в Алтайском крае и других регионах России.
В настоящее время суд признал мужчину виновным и приговорил его к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает СУ СК РФ по Алтайскому краю.
Взято отсюда.
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