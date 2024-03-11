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ИНСОМАР вслед за ВЦИОМ предсказывает более 70% явки на выборах президента

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Большинство опрошенных заявили, что планируют голосовать за Путина

11 марта 2024, 21:3879Сохранить в закладки

ИНСОМАР вслед за ВЦИОМ предсказывает более 70% явки на выборах президента

Институт социального маркетинга (ИНСОМАР) дал прогноз на результаты выборов президента России. Он был составлен на основе телефонного опроса, проведенного среди 3000 респондентов старше 18 лет. Опрос проводился 6 и 7 марта. Согласно данным ИНСОМАР, явка на выборы может составить 71–73 процента.

Также респондентам задали вопрос о том, за кого бы из представленных кандидатов они проголосовали, если бы выборы президента Российской Федерации состоялись в ближайшее воскресенье. Согласно результатам опроса, за Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец, свой голос могут отдать 80,2%. Следом с результатом 6,3 процента может оказаться Николай Харитонов (КПРФ). Далее — Леонид Слуцкий (5,6%, ЛПДР) и Владислав Даванков (5,1%, «Новые люди»). Испорчены могут быть 2,8% бюллетеней.

Ранее прогноз на выборы президента России опубликовал Всероссийский центр исследования общественного мнения. Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ по заказу Экспертного института социальных исследований, явка может составить 71%, а Владимир Путин наберет 82% голосов. Второе место с результатом в 6% поделят Владислав Даванков и Николай Харитонов.

Взято Источник
12.03.2024

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