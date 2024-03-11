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Инспектор Росгвардии провел занятие для школьников

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Инспектор Росгвардии провел занятие для школьников

Фото: Наталья Ушакова

В рамках комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению тяжести последствий транспортных происшествий военнослужащие и сотрудники региональных подразделений Росгвардии активно участвуют в профилактических акциях и специализированных рейдах. Так, с целью снижения уровня детского травматизма на дорогах региона инспектор ВАИ Управления Росгвардии по Алтайскому краю старший лейтенант Игорь Гудников провел встречу с учащимися средней общеобразовательной школы № 53 города Барнаула. Совместно с инспектором отдела пропаганды безопасности дорожного движения УМВД России по городу Барнаулу старшим лейтенантом полиции Анастасией Котельчук они организовали большое тематическое занятие для учеников начальных классов. Офицеры в игровой форме, рассказали юным пешеходам о соблюдении правил дорожного движения, о необходимости перехода проезжей части строго в установленных местах, о мерах безопасного выхода на проезжую часть в зоне пешеходного перехода и на регулируемых пешеходных переходах. Особое внимание ребят обратили на опасность использования современных гаджетов, капюшонов, наушников при переходе проезжей части и как влияет на безопасность пешеходов использование светоотражающих элементов в темное время суток. Во время практической части урока правоохранители познакомили ребят с деятельностью специалистов автомобильной инспекции и показали им служебные машины Росгвардии и полиции. На школьной площадке участников мероприятия ждали настоящие патрульные автомобили с проблесковыми маячками, в которых первоклашкам разрешили посидеть, почувствовав себя в роли дорожных инспекторов. В заключение, всем школьникам стражи правопорядка раздали информационные памятки о правилах поведения на дорогах, выполненные в виде красочных закладок для книг. «Воспитание культурного пешехода это актуальная задача. Ведь безопасность на дороге – неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Школьники на таких тематических занятиях приобретают необходимые знания и навыки, которые помогут им обезопасить себя и окружающих на улицах города», – отметил старший лейтенант Игорь Гудников.

Фото: Наталья Ушакова

Взято отсюда.

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