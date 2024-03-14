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Инвестпроекты, ЕГЭ по-новому и гибель лебедей. Что произошло в Алтайском крае 14 марта

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Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 14 марта.

Инвестпроекты, ЕГЭ по-новому и гибель лебедей. Что произошло в Алтайском крае 14 марта

Главное за день в Алтайском крае.

◆ В этом году в Алтайском крае реализуют несколько крупных и весьма дорогих инвестпроектов. Это рудники в Змеино­горском районе, текстильная фабрика в Барнауле, элеватор в Рубцовске и не только. Вот топ-9.

◆ В центре Барнаула произошла авария, в которой едва не погибла женщина-пешеход. Момент ДТП попал на видео.

◆ В министерстве образования и науки Алтайского края рассказали о главных нововведениях в ЕГЭ, акции «Сдаем вместе» и основных датах экзамена.

◆ На трассе в Алтайском крае недалеко от села Баево заметили верблюда. Животное легко идет на контакт с людьми, не боится машин и абсолютно спокойно сидит на дороге.

◆ В компании «Алтайэнерго» объяснили, почему ферму «Веселого молочника» Джастаса Уолкера не подключают к электрической сети.

◆ В бийском поселке Молодежный по непонятной причине гибнут лебеди-кликуны.

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Взято отсюда
15.03.2024

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Инвестпроекты, ЕГЭ по-новому и гибель лебедей. Что произошло в Алтайском крае 14 марта

Инвестпроекты, ЕГЭ по-новому и гибель лебедей. Что произошло в…

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае…

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